В Таганроге потушили крупный пожар из-за атаки БПЛА 10 июля

Фото: соцсети Юрия Слюсаря

Спустя сутки после атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей 10 июля, в Таганроге полностью потушен крупный пожар. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.По данным властей, на данный момент продолжаются работы по устранению последствий атаки. Городские службы функционируют в усиленном режиме, обеспечивая порядок и безопасность на территории.Возгорание, вызванное атакой БПЛА, было полностью ликвидировано сегодня, 11 июля, в 5:05 утра. На месте происшествия продолжают дежурство экстренные службы, готовые оперативно реагировать на возможные повторные возгорания.Жители, чьи дома были затронуты зоной эвакуации, получили разрешение вернуться. Специальная комиссия продолжает работу по обследованию пострадавших объектов для оценки ущерба. Каждое поступившее обращение граждан будет рассмотрено и отработано.Для получения информации и консультаций жители могут обращаться в Управление защиты от ЧС города Таганрога (ул. Морозова, 8), на телефон горячей линии +7 (8634) 37-50-88, а также в ЕДДС по номеру 112.Введенные ранее изменения в схемах движения городских маршрутов (№ 73-б, № 74, № 19, № 30, а также автобусов № 6 и № 56) отменены. Движение транспорта полностью восстановлено, автобусы следуют по своим обычным маршрутам.