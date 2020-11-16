В Таганроге поезд сбил насмерть 17-летнего юношу
В Таганроге несовершеннолетний парень погиб, попав под колеса поезда. Трагедия произошла 17 ноября на 1 281-м километре ПК 9 перегона Таганрог-Пассажирский - Морская.
Парень пытался перейти рельсы в неположенном месте, когда к нему приближался поезд. Юноша не успел добраться до безопасного места и получил травмы несовместимые с жизнью.
- В настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Как сообщал Rostov.ru, в этот же день, 17 ноября, похожий случай произошел на перегоне Ростов-Товарный - Зоологический сад. Под колесами состава оказались 20-летний парень и 23-летняя девушка. Они были госпитализированы с травмами.