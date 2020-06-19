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В Таганроге подростка убило током во время сбора вишни

В Таганроге подростка убило током во время сбора вишни
Фото для иллюстрации: electricalschool.info
В Таганроге школьник погиб во время сбора вишни. Трагедия произошла 18 июня.

Во дворе частного дома 15-летний мальчик залез на дерево, чтобы собрать ягоды. Рядом находился провод линии электропередачи. Предположительно, срывая вишню, подросток случайно дотронулся до провода, и его тут же ударило током высокого напряжения. Родственники вызвали на место «скорую», но прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть подростка.
- Следственным отделом по городу Таганрогу проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования мальчика, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Специалисты осмотрели место происшествия и опросили родственников погибшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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