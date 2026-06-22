В Таганроге под суд пойдет гендиректор строительной компании за гибель рабочих

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В суд передано уголовное дело в отношении генерального директора строительной компании, обвиняемого в нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.Как установлено следствием, 16 августа 2025 года два монтажника спустились в колодец глубиной 3,8 метра для демонтажа оборудования. При проведении работ они подверглись смертельному воздействию сероводорода, потеряли сознание и скончались на месте.По версии следствия, 47-летний гендиректор, ответственный за производство работ на объекте реконструкции канализационного коллектора, грубо нарушил требования охраны труда. Он не позаботился о проверке воздушной среды в колодце, не обеспечил рабочих средствами индивидуальной защиты, не провел необходимое обучение и инструктаж, а также не осуществлял должный контроль за их действиями.В отношении руководителя возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.