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В Таганроге под суд пойдет гендиректор строительной компании за гибель рабочих

В Таганроге под суд пойдет гендиректор строительной компании за гибель рабочих

В суд передано уголовное дело в отношении генерального директора строительной компании, обвиняемого в нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Как установлено следствием, 16 августа 2025 года два монтажника спустились в колодец глубиной 3,8 метра для демонтажа оборудования. При проведении работ они подверглись смертельному воздействию сероводорода, потеряли сознание и скончались на месте.

По версии следствия, 47-летний гендиректор, ответственный за производство работ на объекте реконструкции канализационного коллектора, грубо нарушил требования охраны труда. Он не позаботился о проверке воздушной среды в колодце, не обеспечил рабочих средствами индивидуальной защиты, не провел необходимое обучение и инструктаж, а также не осуществлял должный контроль за их действиями.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.
Фото: Donday
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