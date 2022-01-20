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В Таганроге парень с девушкой погибли в гараже

В Таганроге парень с девушкой погибли в гараже

В Таганроге 23-летняя девушка и 22-летний парень погибли, отравившись угарным газом в гараже. Происшествие случилось в ночь на 22 февраля на улице Фадеева, 8.

Как сообщает портал DonDay.ru, скончавшиеся были в гараже вместе с другом. Именно он вызвал на помощь медиков, но молодые люди умерли до прибытия скорой помощи.

Обстоятельства случившегося пока остаются неизвестными. Возможно, что компания отдыхала либо занималась какой-то работой в гараже, двери которого были закрыты, а двигатель машины заведен. Также не исключено, что они могли использовать обогреватель в замкнутом пространстве.
Фото: auto.ru
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