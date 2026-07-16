В Таганроге осудили мужчину, который разбил остановку пивной бутылкой

Фото: Таганрогский трамвай

В Таганроге осудили мужчину, который разбил остановку броском пивной бутылки. Инцидент случился 21 августа 2025 года. Эдуард со знакомым шел мимо остановки «Улица Ломакина» на Смирновском проспекте. В один момент он размахнулся и броском стеклянной бутылки разбил стекло павильона. На лавке ожидания сидели люди, которых осыпало осколками; Эдуард с другом просто двинулись дальше.Ситуацию частично зафиксировали камеры на остановке. Лица обоих мужчин разместили в сети в поисках, так как изначально было неясно, кто именно испортил стекло.Когда их нашли, Эдуард сознался. 10 июня состоялось оглашение приговора: 240 часов обязательных работ.