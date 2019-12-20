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В Таганроге осудили местного жителя, убившего приятеля сковородкой

В Таганроге осудили местного жителя, убившего приятеля сковородкой
Фото: saratov24.tv
В Таганроге вынесли приговор 53-летнему местному жителю, убившему своего приятеля сковородкой.

Преступление произошло в августе 2019 году. По данным следствия, мужчины вместе выпивали в доме подсудимого. Во время застолья между ними произошла ссора. Хозяин сначала несколько раз ударил гостя по голове рукой, а затем сковородкой. Пострадавшего доставили в БСМП Таганрога, где он вскоре скончался.

В отношении таганрожца было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
- Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.

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