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В Таганроге около 40 пожарных тушили горящую баню: видео

В Таганроге около 40 пожарных тушили горящую баню: видео
В Таганроге Ростовской области произошёл крупный пожар в двухэтажной частной бане. Сообщение о возгорании в постройке на улице Шевченко поступило 27 марта около 4:30.

К моменту прибытия спасателей площадь пожара составила 250 квадратных метров.

- На месте работали 38 человек личного состава и 11 единиц техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожару был присвоен ранг № 2. Локализовать его удалось примерно в 5:30, полностью потушить — только около 7:30. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают дознаватели Государственного пожарного надзора, которые устанавливают причину возгорания.

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