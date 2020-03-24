В Таганроге около 40 пожарных тушили горящую баню: видео



В Таганроге Ростовской области произошёл крупный пожар в двухэтажной частной бане. Сообщение о возгорании в постройке на улице Шевченко поступило 27 марта около 4:30.



К моменту прибытия спасателей площадь пожара составила 250 квадратных метров.



- На месте работали 38 человек личного состава и 11 единиц техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



Пожару был присвоен ранг № 2. Локализовать его удалось примерно в 5:30, полностью потушить — только около 7:30. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают дознаватели Государственного пожарного надзора, которые устанавливают причину возгорания.

