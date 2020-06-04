В Таганроге один человек стал жертвой пожара в многоэтажке

В Таганроге в результате пожара в жилом доме погиб один человек. Происшествие случилось на улице имени Сергея Шило 7 июня. Около 21:30 загорелась квартира в пятиэтажке.Площадь пожара составила три квадратных метра. На месте работали девять спасателей и три единицы техники.По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, в результате происшествия погиб один человек. Пожар унёс жизнь 54-летний мужчина.На тушение пожара ушло порядка 20 минут. Специалисты выясняют, что стало причиной ЧП.