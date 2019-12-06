В Таганроге мужчину осудили на 13 лет за убийство предпринимателя



Убитый предприниматель Игорь Газиев.



Мужчине, обвиняемому в убийстве 37-летнего предпринимателя в Таганроге, вынесли приговор. Он получил 13 лет колонии строгого режима. Решение суда вынесли 3 декабря.



Игорь Газиев стал жертвой грабителей. Трагедия произошла 14 августа на Октбярьской площади в Таганроге. Бизнесмен отдыхал вместе с друзьями в кафе «Порт». В заведении к нему подошли двое незнакомцев, которые стали требовать у него деньги. Затем они отвели его в ближайший парк, где жестоко избили Игоря ногами. Когда мужчина потерял сознание от множественных травм, отморозки ограбили его, вызвали такси и уехали. Увы, врачам не удалось спасти Газиева. Он умер в больнице, так и не приходя в сознание.



Вскоре правоохранители задержали одного из подозреваемых. На допросе он заявил, что избил Игоря за то, что тот продавал наркотики детям. В отношении задержанного возбудили дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека.



- Приговором Таганрогского городского суда злоумышленника признали виновным, - прокомментировали в таганрогской прокуратуре. - Ему назначили наказание в виде 13 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года.



Приговор не вступил в законную силу.