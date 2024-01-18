В Таганроге мужчина скончался во время угона «ГАЗели»

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области мужчина угнал «ГАЗель» и скончался в пути. ЧП случилось 17 января в Таганроге.В тот день 29-летний парень вышел из своего фургона, чтобы разгрузить товар в селе Андреево-Мелентьево. Ключи остались в машине. В какой-то момент он увидел, как «ГАЗель» тронулась и поехала в сторону Таганрога. Владелец фургона тут же позвонил в полицию и вместе с водителем УАЗа бросился преследовать угонщика.Когда неизвестный въехал в Таганрог, то резко остановился. Мужчина вышел из транспорта и упал на дорогу. Прохожие пытались оказать первую помощь, но спасти угонщика не удалось. Он скончался до приезда медиков.Как выяснилось, угонщик — 39-летний мужчина, ранее судимый по статьям о наркотиках, угоне транспорта и грабеже.