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В Таганроге мужчина скончался во время угона «ГАЗели»

В Таганроге мужчина скончался во время угона «ГАЗели»
В Ростовской области мужчина угнал «ГАЗель» и скончался в пути. ЧП случилось 17 января в Таганроге.

В тот день 29-летний парень вышел из своего фургона, чтобы разгрузить товар в селе Андреево-Мелентьево. Ключи остались в машине. В какой-то момент он увидел, как «ГАЗель» тронулась и поехала в сторону Таганрога. Владелец фургона тут же позвонил в полицию и вместе с водителем УАЗа бросился преследовать угонщика.

Когда неизвестный въехал в Таганрог, то резко остановился. Мужчина вышел из транспорта и упал на дорогу. Прохожие пытались оказать первую помощь, но спасти угонщика не удалось. Он скончался до приезда медиков.

Как выяснилось, угонщик — 39-летний мужчина, ранее судимый по статьям о наркотиках, угоне транспорта и грабеже.
Фото: Rostov.ru.
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