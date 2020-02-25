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В Таганроге микроавтобус слетел с каменной лестницы

В Таганроге микроавтобус слетел с каменной лестницы
Водитель микроавтобуса слетел с лестницы в Таганроге. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Греческой 27 февраля около 2:30.

Предварительно, 65-летний мужчина на «ГАЗ-32705» превысил скорость. Он потерял управление, и автомобиль выскочил с проезжей части на лестницу. Пролетев с десяток ступеней, машина врезалась в парапет и остановилась.

- Водитель отказался от освидетельствования на состояние опьянения, - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - В результате ДТП никто не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка.

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