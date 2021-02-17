В Таганроге ищут водителя легковушки, сбившего 21-летнего инвалида
В Таганроге родственники пострадавшего в ДТП 21-летнего парня ищут виновника. Сестра Артура Беренфуса Алина обратилась за помощью в полицию и к пользователям социальных сетей днём 17 февраля. Однако водителя, который сбил молодого человека на проезжей части, пока не нашли.
Напомним, авария произошла ночью 17 февраля на пересечении улиц Водопроводной и Обороны, недалеко от дома № 100Б. Водитель автомобиля «ВАЗ-2107» сбил переходящего дорогу парня и тут же уехал, не оказав помощь.
- По описанию брата, это были «Жигули» чёрного цвета с полностью тонированными стёклами, - рассказала Алина Беренфус. - В момент столкновения у машины разбилось лобовое стекло.
Юноша сам обратился в БСМП Таганрога. Врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки. По словам сестры, у Артура третья группа инвалидности. Ещё в детстве он перенёс несколько операций на сердце. Поэтому, к счастью, в этот раз всё обошлось, и тяжёлых травм пострадавший не получил.
Добавим, Артур Беренфус является кандидатом в мастера спорта по спортивному ориентированию. В июле 2020 года он закончил кулинарный колледж. После парень планировал уехать в Санкт-Петербург и устроиться на работу в ресторан.