В Таганроге двое мужчин умерли, замерзнув на улице
Два жителя Таганрога до смерти замерзли на улице. Происшествия случились 18 ноября.
Как сообщил DonDay.ru, личности мужчин пока не известны. На вид им - около 40 и 50 лет. Одного из них нашли раздетым в 9-м переулке, в районе дома № 19, другого - на газоне на пересечении переулка Антона Глушко и улицы Чехова.
Таганрожцы умерли от переохлаждения до приезда медиков. На месте работают криминалисты.
В Таганроге температура воздуха составляла -1 градус, а вечером опустилась еще на градус. Вероятно, мужчины скончались от длительного нахождения на улице в холодную погоду, так как переохлаждение и обморожение наступает при температуре 6 градусов ниже нуля.
По данным МЧС, в северных районах Ростовской области похолодает до -17 градусов ночью и до -9 - днем. Кроме того, 19 ноября порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду.