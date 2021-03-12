В Таганроге будут судить женщину, обвиняемую в убийстве знакомого

В суд Таганрога поступило уголовное дело в отношении женщины, которая насмерть заколола ножом своего знакомого. Дончанку обвиняют в убийстве.Поздно вечером 20 декабря 2020 года местная жительница в нетрезвом состоянии разругалась с одним из своих знакомых. Мужчина пришёл к дамочке в коммуналку на улице П. Тольятти, 24/4, чтобы выяснить отношения. В ходе ссоры в порыве ненависти и гнева женщина взяла нож и ударила мужчину в грудь.- От полученной травмы потерпевший скончался на месте, - сообщили в прокуратуре Таганрога.В ходе расследования оперативники получили достаточно доказательств, подтверждающих вину дончанки. Уголовное дело направили в суд.