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В Таганроге без вести пропал 43-летний Евгений Самойленко

В Таганроге без вести пропал 43-летний Евгений Самойленко
В Таганроге без вести пропал мужчина, страдающий алкоголизмом. Родственники 43-летнего Евгения Самойленко объявили мужчину в розыск, потому что переживают за его жизнь, когда он находится в нетрезвом состоянии.

Последний раз Евгений связывался с родными еще 5 ноября. С тех пор родственники не знают о его местонахождении. Мужчина выпивает и может пропадать, но так надолго он еще не исчезал. В отчаянии родные объявили его в розыск. Близкие переживают, что Евгений снова запил и мог попасть в беду.

Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, у него серо-зеленые глаза и седые волосы. Вероятно, Евгений был одет в черную куртку и серую шапку.

Если вам что-то известно о его местонахождении, то сообщите по номеру: 8-960-457-64-05.
Фото: Соцсети.
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