В Таганроге без вести пропал 43-летний Евгений Самойленко

Фото: Соцсети.

В Таганроге без вести пропал мужчина, страдающий алкоголизмом. Родственники 43-летнего Евгения Самойленко объявили мужчину в розыск, потому что переживают за его жизнь, когда он находится в нетрезвом состоянии.Последний раз Евгений связывался с родными еще 5 ноября. С тех пор родственники не знают о его местонахождении. Мужчина выпивает и может пропадать, но так надолго он еще не исчезал. В отчаянии родные объявили его в розыск. Близкие переживают, что Евгений снова запил и мог попасть в беду.Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, у него серо-зеленые глаза и седые волосы. Вероятно, Евгений был одет в черную куртку и серую шапку.Если вам что-то известно о его местонахождении, то сообщите по номеру: 8-960-457-64-05.