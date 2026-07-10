В Таганроге 44 человека находятся в ПВР после атаки БПЛА
В Таганроге 44 человека, включая детей, находятся в пункте временного размещения после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Накануне регион подвергся массированной атаке БПЛА. В приморском городе эвакуировали жителей домов, которые попали в зону ЧС. Сейчас в ПВР размещены 44 человека, среди них 7 детей.
Также сообщается, что в границах территорий Таганрога, пострадавших от налетов беспилотников, локально ввели режим ЧС.
В настоящее время экстренные службы продолжают тушить пожар на территории морского порта в Таганроге. Также идет ликвидация возгораний на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове.