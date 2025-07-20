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В Суворовском в Ростове из окна многоэтажки выпал молодой парень

В Суворовском в Ростове из окна многоэтажки выпал молодой парень

В Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону произошла трагедия: молодой человек упал с одиннадцатого этажа жилого дома. Об этом сообщили очевидцы в различных интернет-сообществах.

Указанный инцидент случился днем 20 июля по адресу: улица Дубинина, дом 5. На данный момент официальные структуры не делали заявлений по поводу этого происшествия. В настоящее время проводится расследование, и устанавливаются все детали трагического события.
Фото: Соцсети
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