В Суворовском в Ростове из окна многоэтажки выпал молодой парень

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В Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону произошла трагедия: молодой человек упал с одиннадцатого этажа жилого дома. Об этом сообщили очевидцы в различных интернет-сообществах.Указанный инцидент случился днем 20 июля по адресу: улица Дубинина, дом 5. На данный момент официальные структуры не делали заявлений по поводу этого происшествия. В настоящее время проводится расследование, и устанавливаются все детали трагического события.