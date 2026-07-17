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В Суворовском микрорайоне Ростова горит квартира в многоэтажке

В Суворовском микрорайоне Ростова горит квартира в многоэтажке

В Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону произошел пожар в многоэтажке. Вечером 17 июля жители Дмитрия Петрова свидетелями пожара в многоэтажном жилом доме. Информацию об инциденте и фото- и видеоматериалы с места событий горожане активно публиковали в социальных сетях.

По предварительным данным, огонь охватил квартиру, расположенную на шестом этаже здания. Масштаб возгорания привлек внимание экстренных служб, и на место прибыло более десяти пожарных машин.

Детали происшествия, такие как точные причины пожара и информация о возможных пострадавших, еще устанавливаются.
Фото: Соцсети
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