В Суворовском микрорайоне Ростова горит квартира в многоэтажке

Фото: Соцсети

В Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону произошел пожар в многоэтажке. Вечером 17 июля жители Дмитрия Петрова свидетелями пожара в многоэтажном жилом доме. Информацию об инциденте и фото- и видеоматериалы с места событий горожане активно публиковали в социальных сетях.По предварительным данным, огонь охватил квартиру, расположенную на шестом этаже здания. Масштаб возгорания привлек внимание экстренных служб, и на место прибыло более десяти пожарных машин.Детали происшествия, такие как точные причины пожара и информация о возможных пострадавших, еще устанавливаются.