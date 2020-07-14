В столкновении двух иномарок в Ростовской области погибли оба водителя

На трассе в Ростовской области 15 июля примерно в 14:30 столкнулись «лоб в лоб» две иномарки. Авария произошла недалеко от Мартыновского района. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД региона.По предварительным данным, 45-летний водитель «Тойоты Камри» выехал на «встречку» на большой скорости и врезался в иномарку «Хендай Солярис». За рулём автомобиля, двигавшегося по своей полосе, была 24-летняя девушка. От сильного удара она скончалась на месте. В салоне также находились две пассажирки в возрасте 26 и 30 лет и мужчина 32 лет. Всех их доставили в медучреждение.В настоящий момент специалисты проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства трагедии.