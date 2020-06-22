Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В столкновении двух иномарок в Ростове пострадала женщина

В столкновении двух иномарок в Ростове пострадала женщина
Один человек получил травмы в результате аварии в Ростове-на-Дону. Два автомобиля столкнулись на лице Менжинского около 11 часов 24 июня.

По предварительной информации, 45-летний водитель «Мерседеса» стал перестраиваться в другой ряд и не убедился в безопасности манёвра. Он врезался в стоявшую «Дэу Нексия», за рулём которого сидел 66-летний пенсионер.
- В результате ДТП, предварительно, пострадала 61-летняя пассажирка «Дэу», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Женщину доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.