В столкновении двух иномарок в Ростове пострадала женщина
Один человек получил травмы в результате аварии в Ростове-на-Дону. Два автомобиля столкнулись на лице Менжинского около 11 часов 24 июня.
По предварительной информации, 45-летний водитель «Мерседеса» стал перестраиваться в другой ряд и не убедился в безопасности манёвра. Он врезался в стоявшую «Дэу Нексия», за рулём которого сидел 66-летний пенсионер.
- В результате ДТП, предварительно, пострадала 61-летняя пассажирка «Дэу», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Женщину доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.