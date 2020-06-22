В столкновении двух иномарок в Ростове пострадала женщина

Один человек получил травмы в результате аварии в Ростове-на-Дону. Два автомобиля столкнулись на лице Менжинского около 11 часов 24 июня.По предварительной информации, 45-летний водитель «Мерседеса» стал перестраиваться в другой ряд и не убедился в безопасности манёвра. Он врезался в стоявшую «Дэу Нексия», за рулём которого сидел 66-летний пенсионер.Женщину доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.