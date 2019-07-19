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В столкновении двух авто в Ростове пострадал один человек

В столкновении двух авто в Ростове пострадал один человек
В результате столкновения двух легковушек в Ростове пострадал один человек. Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 июля около 15 часов на улице Сарьяна.

В районе дома № 86 столкнулись «Хендай» и «ВАЗ-2110». По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал один человек. Его личность, а также причина ДТП устанавливаются.

«Десятка» оказалась зажата между бетонным ограждением и иномаркой. Отечественный автомобиль получил серьёзные механические повреждения.

В районе аварии уже собралась большая пробка в обе стороны движения. Автомобили стоят на отрезке от проспекта 40-летия Победы до улицы 37-я Линия.

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