В столкновении двух авто в Ростове пострадал один человек



В результате столкновения двух легковушек в Ростове пострадал один человек. Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 июля около 15 часов на улице Сарьяна.



В районе дома № 86 столкнулись «Хендай» и «ВАЗ-2110». По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал один человек. Его личность, а также причина ДТП устанавливаются.



«Десятка» оказалась зажата между бетонным ограждением и иномаркой. Отечественный автомобиль получил серьёзные механические повреждения.



В районе аварии уже собралась большая пробка в обе стороны движения. Автомобили стоят на отрезке от проспекта 40-летия Победы до улицы 37-я Линия.