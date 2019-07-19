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В Ставропольском крае в ДТП пострадал футбольный тренер из Ростова и его семья

В Ставропольском крае в ДТП пострадал футбольный тренер из Ростова и его семья
В Ставропольском крае в ДТП пострадал футбольный тренер из Ротстова-на-Дону Дмитрий Секач и его семья. Авария случилась 19 июля около 22 часов на трассе «Минеральные воды – Кисловодск».

По предварительным данным, на 43-м километре автодороги водитель «БМВ» выехал на встречную полосу. Здесь произошло лобовое столкновение с «Ситроеном», который двигался во встречном направлении. В ГИБДД по Ставропольскому краю сообщили, что в ДТП пострадали водители и три пассажира «Ситроена».

В группе Федерации футбола Ростова сообщили, что «Ситроеном» управлял Дмитрий Секач, наставник детской футбольной команды. Вместе с женой, 9-летней дочкой, 14-летним сыном и другом он направлялся в Кисловодск. Все они в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.

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