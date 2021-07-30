В старом аэропорту Ростова произошла массовая драка торговцев

В Ростове на овощном рынке произошла массовая драка. В ней принимали участие около 100 человек. Происшествие произошло в районе старого аэропорта в ночь на 2 августа.По предварительным данным, одна из машин с овощами встала на полосу для ягод. Эта ситуация стала причиной крупной ссоры. На помощь конфликтующим с обеих сторон пришли друзья и родственники. Между ними завязалась драка. Сил охраны не хватило, чтобы восстановить порядок, поэтому на место вызвали полицию и нацгвардию.Как сообщает корреспондент Rostov.ru, у некоторых торговцев при себе были палки. Более того, очевидцы слышали стрельбу в воздух.В результате происшествия получил повреждения автомобиль марки «Мерседес». Был ли владелец машины участником столкновения, не уточняется. Кроме того, на территории очевидцы увидели разбросанные овощи.Сейчас на месте находятся сотрудники полиции и Росгвардии. Торговля не остановлена.