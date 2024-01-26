В Шахтах женщина четыре месяца ухаживала за трупом своей сестры

Фото: Ростов ру

В Шахтах Ростовской области женщина на протяжении четырех месяцев ухаживала за мертвой сестрой. Об этом сообщил DonDay со ссылкой на собственный источник.В октябре 2023 года 40-летняя женщина жила с сестрой в квартире на улице Аксайской. Через некоторое время она перестала выходить на работу, а на все звонки стала отвечать ее родственница. Шахтинка всем рассказывала, что ее сестра заболела и совсем перестала двигаться. Женщине приходится ее кормить, а из-за неприятного запаха — постоянно мыть. Коллеги и друзья только выразили свое сочувствие.Эта история длилась до середины января 2024-го. Утром 16-го числа в квартире женщин прорвало трубу, из-за чего к ним на следующий день к ним пришел сосед снизу, его жилье затопило. Мужчина почувствовал резкий запах. Шахтинка сказала, что он исходит от больной сестры, и пригласила гостя в комнату. Когда мужчина зашел в спальню, он был шокирован — на кровати лежал мумифицированный труп. Горожанин выбежал из квартиры. Он вызвал «скорую» и обратился в полицию.Тело женщины отправили в морг. По заключению экспертизы женщина скончалась от естественных причин. Но это не убедило родственницу. Шахтинка по-прежнему верила в то, что сестра жива и нуждается в уходе. В итоге женщину отправили на лечение в психиатрическую клинику.