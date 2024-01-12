В Шахтах родители нашли труп 17-летнего сына в ванной
В Шахтах обнаружили тело 17-летнего парня. Страшную картину родители застали 12 января в районе ХБК.
Как сообщил КВУ, молодой человек арендовал квартиру вместе с девушкой. С 11 января он перестал выходить на связь с близкими. Родные начали волноваться.
На следующий день сын так и не перезвонил, в соцсетях он тоже не появлялся. Тогда родители приехали к нему домой на улицу Индустриальную, 8. Сын лежал без признаков жизни в ванной. Его возлюбленной не было дома.
Предварительно, причин насильственной смерти не обнаружено. Из-за чего скончался 17-летний горожанин, выясняют правоохранители.