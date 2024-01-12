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В Шахтах родители нашли труп 17-летнего сына в ванной

В Шахтах родители нашли труп 17-летнего сына в ванной
В Шахтах обнаружили тело 17-летнего парня. Страшную картину родители застали 12 января в районе ХБК.

Как сообщил КВУ, молодой человек арендовал квартиру вместе с девушкой. С 11 января он перестал выходить на связь с близкими. Родные начали волноваться.

На следующий день сын так и не перезвонил, в соцсетях он тоже не появлялся. Тогда родители приехали к нему домой на улицу Индустриальную, 8. Сын лежал без признаков жизни в ванной. Его возлюбленной не было дома.

Предварительно, причин насильственной смерти не обнаружено. Из-за чего скончался 17-летний горожанин, выясняют правоохранители.
Фото: Rostov.ru.
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