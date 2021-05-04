В Шахтах разыскивают 33-летнюю женщину

В Шахтах без вести пропала 33-летняя женщина. Местонахождение Нины Демешко, которая нуждается в медицинской помощи, неизвестно с 7 мая.Родственники пропавшей обратились в полицию. Сообщается, что она нуждается в медпомощи.Нина среднего телосложения, рост – 156 сантиметров, глаза зеленые, волосы темно-русые, до плеч. Была одета в серое платье, темно-зеленое пальто и коричневые ботинки.Если вам что-либо известно о местонахождении Нины Демешко, обратитесь по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.