Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Шахтах разыскивают 33-летнюю женщину

В Шахтах разыскивают 33-летнюю женщину
В Шахтах без вести пропала 33-летняя женщина. Местонахождение Нины Демешко, которая нуждается в медицинской помощи, неизвестно с 7 мая.

Родственники пропавшей обратились в полицию. Сообщается, что она нуждается в медпомощи.

Нина среднего телосложения, рост – 156 сантиметров, глаза зеленые, волосы темно-русые, до плеч. Была одета в серое платье, темно-зеленое пальто и коричневые ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Нины Демешко, обратитесь по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.