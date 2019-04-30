В Шахтах при массовом ДТП перевернулась «ГАЗель»: никто не пострадал



В Шахтах случилось тройное ДТП, в результате которого «ГАЗель» протаранила магазин и перевернулась на бок. По данным сайта DonDay Шахты, авария произошла 3 мая примерно в 7 часов утра.



По информации ГУ МВД по Ростовской области, водитель за рулем «ГАЗ-3302» двигался по улице Хабарова и, проезжая мимо дома № 27, не справился с управлением. Машину занесло, и она сначала врезалась в иномарку «Хендай-Солярис», а затем ее отбросило на фургон с надписью «Хлеб». При этом грузовик покатился дальше и протаранил витрину продуктового магазина, после чего упал на бок.





Все автомобили получили механические повреждения, однако больше всего досталось «ГАЗели». У нее разбито лобовое стекло, и образовались вмятины по всему корпусу. Здание магазина также не выдержало удар: погнулся металлический фасад.



На место приехали экстренные службы города, среди которых - сотрудники ГИБДД и скорая медицинская помощь. В результате происшествия никто не пострадал. Водитель отделался ушибами и испугом.

