В Шахтах потушили пожар на заводе спустя сутки
В Шахтах ликвидировали открытое горение на заводе по производству полимерной упаковки ХИМПЭК. ЧП случилось на улице Ворошилова, 2Г в полдень 25 февраля. Пламя охватило рулоны полиэтиленовой пленки, а затем перебросилось на стены помещений. За полтора часа площадь пожара увеличилась вдвое и достигла тысячи квадратов. К счастью, во время происшествия в здании никого не было.
Локализовать огонь спасателям удалось к 16 часам, а вот на его ликвидацию ушли почти сутки. Пламя потушили 26 февраля около 7:00. Чтобы не допустить новое возгорание, пожарные поливают конструкции водой. Причина возгорания станет известна позже.
Компания ХИМПЭК является российским производителем гибких промежуточных контейнеров для сыпучих грузов и поставщиком химического сырья для предприятий строительной, нефтяной, металлургической и других видов промышленности. Заводы от организации располагаются не только в Шахтах, но и в Дедовске Московской области.