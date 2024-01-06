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В Шахтах полицейские обнаружили в квартире тело мужчины

В Шахтах полицейские обнаружили в квартире тело мужчины
В Шахтах полицейские обнаружили мертвого мужчину. Тело 46-летнего горожанина нашли в одной из квартир на Татаркина, 8, сообщает КВУ.

Родственники не могли дозвониться мужчине с 3 января. Они испугались, что с ним могло что-то случиться, и обратились за помощью в полицию. Правоохранители со спасателями вскрыли дверь и попали внутрь. Там они увидели бездыханное тело горожанина. Труп пролежал несколько дней.

Смерть местного жителя не носит криминальный характер. На Татаркина он проживал один.
Фото: Яндекс.карты
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