В Шахтах полицейские обнаружили в квартире тело мужчины

Фото: Яндекс.карты

В Шахтах полицейские обнаружили мертвого мужчину. Тело 46-летнего горожанина нашли в одной из квартир на Татаркина, 8, сообщает КВУ.Родственники не могли дозвониться мужчине с 3 января. Они испугались, что с ним могло что-то случиться, и обратились за помощью в полицию. Правоохранители со спасателями вскрыли дверь и попали внутрь. Там они увидели бездыханное тело горожанина. Труп пролежал несколько дней.Смерть местного жителя не носит криминальный характер. На Татаркина он проживал один.