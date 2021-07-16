В Шахтах подросток на велосипеде попал под колеса авто
В Шахтах автомобилист на ВАЗе сбил 12-летнего велосипедиста. ДТП случилось 17 июля около 19:30.
По предварительной информации, водитель «ВАЗ 2111» не уступил дорогу подростку на велосипеде и сбил его. Тот от удара упал с двухколесного транспорта.
- В результате ДТП мальчик получил травмы, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.
На отца велосипедиста составили протокол по административной статье за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.