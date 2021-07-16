В Шахтах подросток на велосипеде попал под колеса авто

В Шахтах автомобилист на ВАЗе сбил 12-летнего велосипедиста. ДТП случилось 17 июля около 19:30.По предварительной информации, водитель «ВАЗ 2111» не уступил дорогу подростку на велосипеде и сбил его. Тот от удара упал с двухколесного транспорта.- В результате ДТП мальчик получил травмы, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.На отца велосипедиста составили протокол по административной статье за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.