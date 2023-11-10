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В Шахтах пенсионер погиб во время пожара в частном доме

[center]В Шахтах пенсионер погиб во время пожара в частном доме
В городе Шахты Ростовскй области 67-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме. Страшное ЧП случилось ночью 10 ноября в переулке Бугроватом.

Дом №68 загорелся около 1:00. Соседи почувствовали запах гари и вызвали спасателей. На место направили 17 человек на трех спецмашинах. Полностью потушить пламя удалось спустя час.

В одной из комнат огнеборцы нашли труп пенсионера. Горожанин умер, отравившись дымом во сне. По информации DonDay Шахты, погибшему было 67 лет.

Предположительно, пожар начался из-за проблем с электропроводкой.
Фото: ОНД и ПР по городу Шахты.
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