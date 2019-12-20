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В Шахтах около месяца разыскивают 17-летнюю девушку

В Шахтах около месяца разыскивают 17-летнюю девушку
Несовершеннолетняя девушка пропала в Шахтах. Валентина Десна пропала около месяца назад. 28 ноября она вышла из дома и до сих пор не вернулась. Как сообщает DonDay Шахты, 17-летнюю девушку видели 10 декабря в посёлке Фрунзе и 14 декабря — в Аюте.

Валентина не выходит на связь с родными и не заходит в социальные сети. У девушки средний рост, серые глаза, длинные светлые волосы. Из особых примет — она картавит и немного сутулится.

Всех, кто встречал пропавшую или знает, где она находится, просят сообщить по номеру: 8-989-721-56-80.

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