В Шахтах около месяца разыскивают 17-летнюю девушку



Несовершеннолетняя девушка пропала в Шахтах. Валентина Десна пропала около месяца назад. 28 ноября она вышла из дома и до сих пор не вернулась. Как сообщает DonDay Шахты, 17-летнюю девушку видели 10 декабря в посёлке Фрунзе и 14 декабря — в Аюте.



Валентина не выходит на связь с родными и не заходит в социальные сети. У девушки средний рост, серые глаза, длинные светлые волосы. Из особых примет — она картавит и немного сутулится.



Всех, кто встречал пропавшую или знает, где она находится, просят сообщить по номеру: 8-989-721-56-80.