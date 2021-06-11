В Шахтах неизвестные сожгли иномарку «Равон Нексия»

В городе Шахты злоумышленник поджег иномарку и скрылся с места происшествия. ЧП случилось в ночь на 15 июня на улице Хабарова, 18А.Жители близлежащих домов увидели горение на парковке. Оказалось, что вспыхнула «Равон Нексия». О происшествии в МЧС сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели в считанные минуты справились с возгоранием. К счастью, никто в результате ЧП не пострадал.А вот автомобиль восстановлению не подлежит. Стоимость новой машины - порядка 800 тысяч рублей, а подержанной - 400 тысяч.Предварительной причиной возгорания стал поджог. Сейчас правоохранители ищут злоумышленника, который мог это сделать. В первую очередь, полицейские просмотрят записи с камер наружного видеонаблюдения. Возможно, негодяй попал в поле зрения, и его можно будет быстрее отыскать.