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В Шахтах неизвестные сожгли иномарку «Равон Нексия»

В Шахтах неизвестные сожгли иномарку «Равон Нексия»
В городе Шахты злоумышленник поджег иномарку и скрылся с места происшествия. ЧП случилось в ночь на 15 июня на улице Хабарова, 18А.

Жители близлежащих домов увидели горение на парковке. Оказалось, что вспыхнула «Равон Нексия». О происшествии в МЧС сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели в считанные минуты справились с возгоранием. К счастью, никто в результате ЧП не пострадал.

А вот автомобиль восстановлению не подлежит. Стоимость новой машины - порядка 800 тысяч рублей, а подержанной - 400 тысяч.

Предварительной причиной возгорания стал поджог. Сейчас правоохранители ищут злоумышленника, который мог это сделать. В первую очередь, полицейские просмотрят записи с камер наружного видеонаблюдения. Возможно, негодяй попал в поле зрения, и его можно будет быстрее отыскать.

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