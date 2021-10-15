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В Шахтах настойчивый мошенник украл у пенсионерки 2,1 миллиона

В Шахтах настойчивый мошенник украл у пенсионерки 2,1 миллиона
Пожилая жительница города Шахты перечислила телефонному мошеннику более двух миллионов рублей, а затем обратилась с заявлением в полицию. Об этом сообщает ГУ МВД по Ростовской области.

По словам пенсионерки, два дня подряд ей звонили с разных неизвестных номеров. На 13-й раз она таки ответила, потому что ждала звонка от знакомой.

Собеседник представился сотрудником одного из банков и сказал женщине, что с её банковским счетом происходят сомнительные финансовые операции, и ей срочно нужно перевести все деньги на резервные счета.

Пенсионерка запаниковала, ведь сумма ее сбережений составляла 2,1 миллиона рублей. Не раздумывая, она последовала указаниям собеседника и положила трубку. Через некоторое время с ее счета списали все средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого разыскивают.
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