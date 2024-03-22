Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Шахтах нашли разлагающийся труп пенсионера в собственной квартире

В Шахтах нашли разлагающийся труп пенсионера в собственной квартире
В Шахтах 21 марта в одной из квартир поселка Первомайского нашли труп пенсионера. Его обнаружил сосед, который заглянул в гости к приятелю.

Сосед умершего пенсионера решил проведать его, потому что давно не видел. Он подошел к дому и постучал в дверь, но ему никто не открыл. Горожанин тогда решил зайти сам. В жилище он обнаружил мертвого соседа, труп уже начал разлагаться. Дурман стоял на всю квартиру. Вероятнее всего, тело пролежало в квартире около 10 дней.

Пенсионер жил один и позволял себе выпивать лишнего. Причину смерти выясняет экспертиза.
Фото: Ростов ру.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.