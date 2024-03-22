В Шахтах нашли разлагающийся труп пенсионера в собственной квартире

Фото: Ростов ру.

В Шахтах 21 марта в одной из квартир поселка Первомайского нашли труп пенсионера. Его обнаружил сосед, который заглянул в гости к приятелю.Сосед умершего пенсионера решил проведать его, потому что давно не видел. Он подошел к дому и постучал в дверь, но ему никто не открыл. Горожанин тогда решил зайти сам. В жилище он обнаружил мертвого соседа, труп уже начал разлагаться. Дурман стоял на всю квартиру. Вероятнее всего, тело пролежало в квартире около 10 дней.Пенсионер жил один и позволял себе выпивать лишнего. Причину смерти выясняет экспертиза.