В Шахтах на стоянке сгорели пять грузовиков

В городе Шахты сгорели несколько грузовиков на стоянке. ЧП произошло утром 24 июня.Большегрузы стояли в переулке Комиссаровском. Огонь перекинулся с одной машины на другую. В результате через несколько минут пламенем были объяты пять грузовиков. Общая площадь пожара, по данным МЧС, составила 35 квадратных метров.Среди повреждённых огнём оказались три новые фуры «Ивеко», КамАЗ и ещё один грузовик.К тушению привлекали несколько автоцистерн и больше 10 спасателей. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.