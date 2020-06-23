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В Шахтах на стоянке сгорели пять грузовиков

В Шахтах на стоянке сгорели пять грузовиков
В городе Шахты сгорели несколько грузовиков на стоянке. ЧП произошло утром 24 июня.

Большегрузы стояли в переулке Комиссаровском. Огонь перекинулся с одной машины на другую. В результате через несколько минут пламенем были объяты пять грузовиков. Общая площадь пожара, по данным МЧС, составила 35 квадратных метров.

Среди повреждённых огнём оказались три новые фуры «Ивеко», КамАЗ и ещё один грузовик.

К тушению привлекали несколько автоцистерн и больше 10 спасателей. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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