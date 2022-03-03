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В Шахтах мужчина уснул с сигаретой и сгорел заживо

В Шахтах мужчина уснул с сигаретой и сгорел заживо
В Шахтах 54-летний мужчина заживо сгорел при пожаре в летней кухне. Трагедия случилась вечером 4 марта в одном из дворов на улице Шурфовой.

Постройка загорелась около 21 часа. Ветер быстро разносил дым по ближайшим улицам, а пламя распространялось по всему помещению. Соседи, увидев пожар, сразу вызвали спасателей. К их приезду в огне была уже вся летняя кухня. Пожар был настолько сильным, что помещение сгорело дотла.

Когда постройку потушили, то обнаружили тело 54-летнего хозяина дома. Он получил множество ожогов, несовместимых с жизнью.

По информации DonDay Шахты, у мужчины месяц назад умерла супруга. После этого у него началась депрессия. Убитый горем вдовец стал много пить и пустил все на самотек. По словам знакомых погибшего, он часто курил в постели. Предположительной причиной возгорания стало как раз неосторожное обращение с огнем при курении. Вероятно, мужчина уснул с непогашенным окурком.
Фото: DonDay Шахты.
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