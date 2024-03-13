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В Шахтах мужчина и женщина пострадали при пожаре в квартире

В Шахтах мужчина и женщина пострадали при пожаре в квартире
В городе Шахты два человека пострадали при пожаре 13 марта. Возгорания случилось в доме №2а на улице Текстильной.

Пламя вспыхнуло в квартире на первом этаже около 17:30. Стихия охватила штору, а потом мебель. Соседи почувстововали запах гари и вызвали спасателей. На место приехали три пожарных расчета. Специалисты оперативно потушили возгорание.

По информации издания DonDay, в результате ЧП домохозяйка получила ожоги, а ее супругу сильно надышался дымом. Женщину доставили в больницу, мужчина отказался от госпитализации.
Фото: DonDay.ru
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