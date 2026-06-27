В Шахтах ликвидировали пожар на мусорном полигоне
В городе Шахты потушили возгорание на мусорном полигоне. Об этом 27 июня сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Очаг пожара обнаружили 23 июня в районе шахты имени Красина. Площадь возгорания составляла около 300 квадратных метров.
Для ликвидации ЧП задействовали восемь единиц спецтехники: бульдозер, два экскаватора и пять самосвалов. Отходы послойно пересыпали грунтом, чтобы остановить тление.
Через четыре дня последствия пожара на полигоне полностью устранили.
— Очаги тления полностью локализованы методом послойной пересыпки грунтом. Задымление отсутствует, — уточнила Антонина Пшеничная.