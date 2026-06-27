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В Шахтах ликвидировали пожар на мусорном полигоне

В Шахтах ликвидировали пожар на мусорном полигоне
В городе Шахты потушили возгорание на мусорном полигоне. Об этом 27 июня сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Очаг пожара обнаружили 23 июня в районе шахты имени Красина. Площадь возгорания составляла около 300 квадратных метров.

Для ликвидации ЧП задействовали восемь единиц спецтехники: бульдозер, два экскаватора и пять самосвалов. Отходы послойно пересыпали грунтом, чтобы остановить тление.

Через четыре дня последствия пожара на полигоне полностью устранили.

— Очаги тления полностью локализованы методом послойной пересыпки грунтом. Задымление отсутствует, — уточнила Антонина Пшеничная.
Фото: Антонина Пшеничная
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