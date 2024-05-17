Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Шахтах квартирант убил соседа и сам погиб, пытаясь сбежать с места преступления

В Шахтах квартирант убил соседа и сам погиб, пытаясь сбежать с места преступления
В Ростовской области двое квартирантов погибли в городе Шахты. Трагедия случилась ночью 17 мая в переулке Донском, 70. Об этом пишет DonDay.

По информации издания, мужчины 35 и 25 лет снимали жилье на четвертом этаже. После полуночи они поругались. Во время конфликта молодой человек с ножом набросился на своего старшего товарища. От полученных ранений 35-летний мужчина скончался на месте.

После этого парень попытался сбежать с места преступления. Однако выбрал для этого не совсем обычный способ. Вместо того, чтобы выйти через дверь, молодой человек связал несколько простыней, чтобы спуститься по ним с четвертого этажа. В какой-то момент ткань оборвалась, и парень упал. Его на «скорой» доставили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, пациент умер.
Фото: Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.