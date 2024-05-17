В Шахтах квартирант убил соседа и сам погиб, пытаясь сбежать с места преступления

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В Ростовской области двое квартирантов погибли в городе Шахты. Трагедия случилась ночью 17 мая в переулке Донском, 70. Об этом пишет DonDay.По информации издания, мужчины 35 и 25 лет снимали жилье на четвертом этаже. После полуночи они поругались. Во время конфликта молодой человек с ножом набросился на своего старшего товарища. От полученных ранений 35-летний мужчина скончался на месте.После этого парень попытался сбежать с места преступления. Однако выбрал для этого не совсем обычный способ. Вместо того, чтобы выйти через дверь, молодой человек связал несколько простыней, чтобы спуститься по ним с четвертого этажа. В какой-то момент ткань оборвалась, и парень упал. Его на «скорой» доставили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, пациент умер.