В Шахтах из-за прорыва затопило детский дом и дворы

Фото: Дондей.

В Шахтах из‑за аварии на водопроводе оказались подтоплены здание детского дома и придомовые территории на улице Обуховой, 1А. По словам местных жителей, вода не уходит уже вторые сутки.Уже в субботу, 26 июля, поток добрался до территории детского дома. Чтобы сдержать воду, сотрудники учреждения вместе с неравнодушными горожанами соорудили временную ливневую систему.Местная жительница Елена поделилась с Donday, что в первый день аварии работники водоканала попытались устранить проблему, установив заглушку в месте прорыва, но это не помогло — напор воды лишь усилился. Сейчас, по словам женщины, службы не реагируют на поступающие заявки.Из‑за коммунальной аварии десятки домов в районе остались без водоснабжения. Жители надеются, что внимание СМИ поможет ускорить решение проблемы.