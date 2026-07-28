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В Шахтах из-за прорыва затопило детский дом и дворы

В Шахтах из-за прорыва затопило детский дом и дворы

В Шахтах из‑за аварии на водопроводе оказались подтоплены здание детского дома и придомовые территории на улице Обуховой, 1А. По словам местных жителей, вода не уходит уже вторые сутки.

Уже в субботу, 26 июля, поток добрался до территории детского дома. Чтобы сдержать воду, сотрудники учреждения вместе с неравнодушными горожанами соорудили временную ливневую систему.

Местная жительница Елена поделилась с Donday, что в первый день аварии работники водоканала попытались устранить проблему, установив заглушку в месте прорыва, но это не помогло — напор воды лишь усилился. Сейчас, по словам женщины, службы не реагируют на поступающие заявки.

Из‑за коммунальной аварии десятки домов в районе остались без водоснабжения. Жители надеются, что внимание СМИ поможет ускорить решение проблемы.
Фото: Дондей.
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