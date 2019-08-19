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В Шахтах иномарка на скорости врезалась в «ГАЗель»: погиб пассажир

В Шахтах иномарка на скорости врезалась в «ГАЗель»: погиб пассажир
Смертельное ДТП произошло прошлой ночью в Шахтах. Авария случилась 21 августа около 2:30 на улице Смидовича.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Фольксвагена Пассата» не справился с управлением и врезался в припаркованную возле дома № 108 грузовую «ГАЗель». Иномарка двигалась на большой скорости, поэтому удар оказался смертельным для пассажира. Столкновение произошло как раз с его стороны. 30-летний мужчина скончался на месте происшествия, сообщает DonDay Шахты.

Водителя доставили в больницу, но после оказания помощи отпустили домой.

По информации отдела ГИБДД города Шахты, у мужчины, управлявшего «Фольксвагеном», имелись признаки алкогольного опьянения. Кроме того, он был лишён прав. По факту аварии начата проверка.

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