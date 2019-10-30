В Шахтах девушка вылезла из окна гостиницы и грозилась спрыгнуть



В Шахтах девушка грозилась выпрыгнуть из окна. Случай произошёл к гостинице «Горняк» утром 1 ноября, сообщает DonDay Шахты.



Около 9 часов прохожие увидели, как из номера, расположенном на девятом этаже отеля, наружу вылезла девушка и села на кондиционер. Она плакала и была явно не в себе.



Администратор гостиницы, узнав о происходящем, вызвал бригаду спасателей. К счастью, их помощь не понадобилась. Девушка передумала прыгать и вернулась обратно в номер.



Как выяснилось позже, причиной такого опрометчивого поступка стала ссора с мужем. Супруга пыталась его напугать попыткой спрыгнуть с высоты девятого этажа. Её личность вскоре установили — это 26-летняя мать двоих детей из посёлка Таловый.



Все подробности устанавливаются.