В Шахтах более 10 тысяч литров топлива разлилось из-за аварии с бензовозом

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области более 10 тысяч литров бензина оказалось на дороге из-за аварии. Происшествие случилось в городе Шахты 10 января.Как стало известно Rostov.ru, бензовоз выезжал с территории нефтебазы на улице Рабоче-Крестьянской. Внезапно у машины оторвало кран емкости. В результате ЧП произошел разлив около 11 кубических метров бензина АИ-92. На дороге оказалось 11 тысяч литров топлива.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что на месте работают спасатели. Разлив нефтепродуктов остановлен. Для того чтобы смыть топливо с асфальта, специалисты поливают его специальным средством.