В Шахтах 31-летний мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой
В Шахтах 31-летний мотоциклист пострадал в аварии. ДТП случилось около 17 часов 15 сентября на улице Ворошилова.
В тот вечер водитель мотоцикла «Кавасаки» ехал на высокой скорости. В какой-то момент двухколесный транспорт опрокинулся, протаранив припаркованный «Митсубиси Аутлендер».
- Мотоциклиста с травмами доставили в МБУЗГБ БСМП имени Ленина, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
По информации DonDay Шахты, у мужчины диагностировали вывих и рваную рану бедра, а также закрытую черепно-мозговую травму.
Отметим, у байкера не было водительских прав для управления мотоциклом, а сам двухколесный транспорт не застрахован.