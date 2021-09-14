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В Шахтах 31-летний мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой

В Шахтах 31-летний мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой
В Шахтах 31-летний мотоциклист пострадал в аварии. ДТП случилось около 17 часов 15 сентября на улице Ворошилова.

В тот вечер водитель мотоцикла «Кавасаки» ехал на высокой скорости. В какой-то момент двухколесный транспорт опрокинулся, протаранив припаркованный «Митсубиси Аутлендер».

- Мотоциклиста с травмами доставили в МБУЗГБ БСМП имени Ленина, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

По информации DonDay Шахты, у мужчины диагностировали вывих и рваную рану бедра, а также закрытую черепно-мозговую травму.

Отметим, у байкера не было водительских прав для управления мотоциклом, а сам двухколесный транспорт не застрахован.
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