В Шахтах 17-летняя девушка получила травмы, провалившись в открытый люк
В городе Шахты 17-летняя девушка с травмами попала в больницу, провалившись в открытый люк. Происшествие случилось в поселке ХБК 21 мая.
В тот день девушка вместе с подругой шла домой по аллее рядом с Дворцом культуры и детсадом № 69. Она проходила мимо канализационного люка и не заметила, что он открыт. Девушка угодила прямо в яму. В результате юная шахтинка сильно поранила ногу и порезала руку. Подруга вместе с неравнодушными прохожими помогли девушке выбраться и дойти до травмпункта. В медучреждении ей наложили несколько швов.
- Нога у нее сейчас опухла, появились черные синяки на спине и руке, - рассказала DonDay Шахты мать пострадавшей - Галина Рылова. - Как можно быть уверенным в безопасности детей после такого инцидента?!
Женщина возмущена, что в таком оживленном месте, где часто гуляют семьи с детьми, учащиеся ходят на секции и кружки, - открытый люк.
За наличием чугунных крышек следят сразу несколько организаций. В их числе - водоканал, канализационные службы, тепловые сети и газовики, которые обслуживают люки.
Подобная ситуация недавно произошла в Волгодонске. Там в люк провалился 12-летний мальчик. После того, как о случившемся сообщили СМИ, на руководство парка и водоканала завели уголовное дело, обвинив в халатности.