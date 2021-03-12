В Сети появилось видео с места смертельного ДТП под Ростовом

Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия под Ростовом, в котором погиб 63-летний мужчина. Водители запечатлели момент, проезжая мимо.ДТП случилось 13 марта около 15:30 на выезде из хутора Ленинакан, что под Ростовом. В отделе пропаганды УГИБДД по региону сообщили, что 63-летний автомобилист на «Киа» выехал на встречную полосу по пути в донскую столицу и «лоб в лоб» врезался в «Шкоду Октавиа».Травмы, полученные мужчиной в ДТП, оказались смертельными. Он скончался на месте.