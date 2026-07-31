Фото: Госавтоинспекция РО

В Семикаракорском районе в перевернувшемся автомобиле погиб 21-летний водитель «Лады Гранты». Трагедия случилась утром 31 июля на дороге между Ростовом-на-Дону и Семикаракорском.По предварительной информации, 21-летний водитель «Лады Гранты» ехал на высокой скорости, не приняв во внимание дорожные и погодные условия. В 03:50 легковушка съехала в кювет и опрокинулась.В результате аварии водитель «Гранты» скончался на месте, 16-летний пассажир пострадал, сообщили в пресс-службе ГАИ.