В Сальске врачи борются за жизнь ребенка, выпавшего из окна 4-го этажа
В городе Сальске семилетний мальчик выпал из окна четвертого этаже. Происшествие случилось днем 24 мая, сообщает DonDay.ru.
По информации портала, Коля выпал из окна квартиры, где проживал с родителями. При каких обстоятельствах произошло ЧП, пока не известно. В деталях будут разбираться правоохранители.
Ребенок упал на асфальт и получил множественные травмы. В тяжелом состоянии его доставили в отделение реанимации ЦГБ Сальска.