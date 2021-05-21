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В Сальске врачи борются за жизнь ребенка, выпавшего из окна 4-го этажа

В Сальске врачи борются за жизнь ребенка, выпавшего из окна 4-го этажа
В городе Сальске семилетний мальчик выпал из окна четвертого этаже. Происшествие случилось днем 24 мая, сообщает DonDay.ru.

По информации портала, Коля выпал из окна квартиры, где проживал с родителями. При каких обстоятельствах произошло ЧП, пока не известно. В деталях будут разбираться правоохранители.

Ребенок упал на асфальт и получил множественные травмы. В тяжелом состоянии его доставили в отделение реанимации ЦГБ Сальска.

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